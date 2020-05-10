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أخبار العالم

كورونا أفريقيا.. إصابات الفيروس القاتل تتخطى 61 ألف حالة

الأحد 10/مايو/2020 - 04:54 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى عدد الإصابات بـفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالى الإصابات داخل القارة 61,165 حالة إصابة، ووفاة 2,239 حالة، وتعافى 20,932 حالة، وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


يأتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت الدول الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية، من بينها مد حظر التجول وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدولى، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان لمنع تفشي فيروس كورونا.


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وحذرت منظمة الصحة العالمية من تسجيل ما يقرب من 190 ألف شخص وفاة في الدول الأفريقية بسبب فيروس كورونا المستجد في العام الأول من الجائحة، حال فشل التدابير اللازمة لاحتواء الفيروس.


وأكدت منظمة الصحة العالمية أن 44 مليون نسمة من القارة التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة قد يصابوا خلال الفترة نفسها بـ فيروس كورونا المستجد.


وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إنه "من المحتمل أن يظل فيروس كورونا نشطا في البؤر الساخنة للعدوى لبعض الوقت".

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