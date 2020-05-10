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توك شو

حمو بيكا يرفض التعليق على صورة حسن شاكوش فى رامز مجنون رسمى.. شاهد

الأحد 10/مايو/2020 - 08:04 م
حمو بيكا وحسن شاكوش
حمو بيكا وحسن شاكوش
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قسم التوك شو
وقع المطرب الشعبي حمو بيكا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الأحد والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وطلبت «أروى» في البداية التعليق على صور الفنانين خلال الفقرة الأولى، وكانت البداية مع صورة الفنان هاني شاكر، ليعلق «بيكا» قائلًا: «الزعيم».

وضحك «بيكا» عند رؤية صورة المغني حسن شاكوش ورفض التعليق.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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