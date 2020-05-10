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أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: أعداد الإصابات بـ كورونا في انخفاض مستمر

الأحد 10/مايو/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم الأحد، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ببريطانيا في انخفاض مستمر.


وأضاف "جونسون"، في كلمة متلفزة أعلن فيها، خارطة طريق لمواجهة تفشي الوباء "سأطرح خطة لإعادة فتح البلاد وسأقدمها للبرلمان غدا وأسسنا منظومة إنذار جديدة سنسيطر بها على العدوى".

وتابع "على البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان، وبداية من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس".

وأشار جونسون إلى أنه دشن خطة إنذار من 5 مراحل لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن نظام الإنذار الجديد سيحدد مستوى تفشي الوباء. 

وتتمتع باقي أجزاء المملكة المتحدة، وهي ويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بصلاحيات لتحديد إجراءات العزل العام فيها لكن من المتوقع أن تبقى متسقة بشكل عام مع ما تعلنه الحكومة في إنجلترا.

وتستخدم أنظمة التمييز اللوني في دول أخرى بالفعل مع شروعها في تخفيف إجراءات العزل من بينها فرنسا والهند.

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