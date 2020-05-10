حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم مدارس جزيرة الذهب

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التابعة للنائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، عضو مجلس النواب،

حملة تعقيم وتطهير مدارس إدارة جنوب الجيزة لمواجهة جائحة كورونا بين أهالي وطلاب تلك المدارس الذين يتقدمون حاليًا بأبحاث سنوات النقل

لليوم الثاني على التوالي.