حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم مدارس جزيرة الذهب

تواصل مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، عضو مجلس النواب، حملة تعقيم وتطهير مدارس إدارة جنوب الجيزة لمواجهة جائحة كورونا بين أهالي وطلاب تلك المدارس الذين يتقدمون حاليًا بأبحاث سنوات النقل لليوم الثاني على التوالي.
وقامت فرق تعقيم مكاتب ابو العينين لخدمة المواطنين اليوم، الأحد، بتعقيم 4 مدارس هي مدرسة جزيرة الذهب الإعدادية بنات ومدرسة النهضة الرسمية للغات ومدرسة براعم مصر الابتدائية ومدرسة أنس بن مالك الابتدائية والتي تضم أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.
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الجدير بالذكر أن حملات تعقيم وتطهير مدارس جنوب الجيزة تتم بالتعاون بين مكاتب النائب محمد أبو العينين وناصر شعبان، مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية؛ في إطار التعاون بين مؤسسة أبو العينين الخيرية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.