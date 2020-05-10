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توك شو

توافر أول دواء لعلاج مصابي كورونا خلال أشهر.. اعرف التفاصيل.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 11:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال حسين خضر القيادى بالحزب الاشتراكي الألماني، إن هناك دواء كان يتم استخدامه لعلاج فيروس ايبولا والآن يتم إجراء تجارب على لـ علاج فيروس كورونا علي مجموعة من المتطوعين .

وأضاف حسين خضر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هذا الدواء يعمل علي تقليل الفترة الحرجة التي تمثل الخطورة الكبرى وتؤدي الي زيادة نسبة الوفيات .


وأوضح حسين الخضر، أن هناك أبحاث تتم في المانيا علي هذا الدواء للعمل على تطويره حتى يعمل على علاج حالات فيروس كورونا ويجب الحز لحين توافر كمية كافية لعلاج كل المصابين خلال أشهر .

وتابع : أن هناك أكثر من 22% من المصابين بفيروس كورونا لا يشعرون بأي أعراض ولكنهم حاملين لهذا الفيروس ومن السهل أن ينقلوا الإصابة إلى الآخرين .

واستكمل : أن ألمانيا سوف تسمح بالتعايش مع فيروس كورونا ولكن اذا ظهرت اى خطورة بسبب ذلك سنعود الى الاجراءات والقيود مرة اخرى .






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