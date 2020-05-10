أستاذ مناعة: إصابات فيروس كورونا ستزيد فى الأيام القادمة.. فيديو

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ المناعة، إن فيروس كورونا أحد أمراض الجهاز التنفسي والتى تنتقل عن طريق الرذاذ، لافتًا إلى أن الرذاذ الذى ينتقل خلال الكلام يكون ميكروسكوبى يحتوى على ذرات محملة بالفيروس.









وأضاف أستاذ المناعة، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زاد احتمال انتقال فيروس كورونا إلي فيروس غير معد، مشيرًا إلى أن الأماكن المغلقة تعد مشكلة لأن نسب الرطوبة بها عالية ويحتمل انتشار الفيروس بشكل أكبر.





وتابع أن أمراض الجهاز التنفسي التحكم فى مصدرها صعب خاصة لو كانت حالات الإصابة لا يظهر عليها الأعراض، مؤكدًا أنه من الطبيعى أن تزيد أعداد الإصابة وتستمر فى الارتفاع ومن ثم ترجع تقل مرة أخرى.





ونوه إلى أن الإصابة بفيروس كورونا لها 3 مراحل وهى أنه لا يظهر على المصاب أى أعراض نهائيًا، أو يظهر فى شكل دور أنفلونزا عادية، أو المرحلة الأخيرة يكون ضيق تنفسي ويضطر الأطباء لحجز المريض في العناية المركزة.





وأشار إلى أنه منحنى أعداد الإصابة سيزيد فى الأيام القادمة، ولكن علينا اتباع الإجراءات الاحترازية لكى لا يصل العدد لرقم مهول لا تستطيع المنظومة الصحية استيعابه.