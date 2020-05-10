أستاذ فيروسات يحذر: هناك مليون مخالط من المحتمل إصابتهم بكورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن هناك زيادة مخيفة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا وعدد الوفيات، مؤكدًا أن هذا يعد مؤشرا خطرا فى مصر وعلينا جميعًا، لافتًا إلى أنه يجب اتباع الضوابط الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف أستاذ الفيروسات، فى مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه لا بد من التباعد الاجتماعى والذى يعد طوق النجاة فى تلك المرحلة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت فى المرحلة الثالثة للفيروس وأصبحت العدوى مجتمعية.









وتابع أن الفيروس موجود فى كل مكان فى المجتمع نظرًا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ، لافتًا إلى أن التباعد الاجتماعى أصبح ضرورة حتمية بالإضافة إلى ارتداء الكمامة بمجرد الخروج من المنزل.





ونوه إلى أن هناك دولا أوروبية فرضت عقوبات على كل من لا يرتدى الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، مضيفًا أنه يجب الامتناع عن زيارة الأقارب وخاصة كبار السن للحفاظ على حالتهم الصحية وعدم الاستهتار من المواطنين وتجنب الزحام والجلوس فى الأماكن المغلقة.





وتابع أن هناك مليون مخالط، للمصابين بفيروس كورونا ومن الممكن أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا هم أيضًا، مؤكدًا أن استهتار المواطنين بالتعامل مع فيروس كورونا هو السبب الرئيسي وراء تفشي فيروس كورونا فى البلاد.