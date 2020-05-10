المصل واللقاح: أعراض فيروس كورونا قد لا تظهر على الشباب..فيديو

، لافتًا إلى أن المواطنين يعتقدون أن الإصابة بفيروس كورونا سهلة وبسطية؛ لذلك تراخى وأصبح يخرج للتجمعات ولا يرتدى الكمامة، ولا يلتزم بالتباعد الاجتماعى. قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز المناعة بالمصل واللقاح، إنه قد حدث تراخي من قبل المواطنين في التعامل مع كورونا









وأضاف الدكتور أمجد الحداد، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن أكثر من نصف المجتمع يفكر بنفس الطريقة لذلك حدث تراخى وتكدس المواطنين وتلاحمهم فى المناطق التجارية كالأزهر والموسكي، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا قد يصيب الشباب بدون أن يظهر عليهم أى أعراض.









وتابع أن هناك أسرا فى القرى الريفية تم اكتشاف إصابة الأم التى لم تخرج للشارع نهائيًا بفيروس كورونا، وعند خضوع أفراد المنزل للكشف اكتشف إصابة كل الشباب بفيروس كورونا ، ولكن دون ظهور أى أعراض عليهم.









وأشار إلى أن الأم فى حالة حرجة لإصابتها بفيروس كورونا عن طريق أبنائها، مضيفًا أن زيادة أعداد الوفيات فى الفترة الأخيرة بثت الرعب فى نفوس المواطنين.









ولفت إلى أن التعايش مع الفيروس يعنى اتباع الإجراءات الاحترازية فى كل الامور الحياتية وليس اهمال الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة.