رامز جلال ينشر صورة جديدة له مع حمو بيكا.. شاهد

شارك رامز جلال جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة له مع حمو بيكا، من حلقة برنامجه للمقالب "رامز مجنون رسمي".







وظهر رامز جلال، بصورة سيلفي من كواليس برنامجه رامز مجنون رسمي معلقا "بيكا فوق السحاب #رامز_مجنون_رسمي".





ووقع حمو بيكا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء أمس الأحد، والذي يقنع فيه الضحايا بأنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.











وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.















ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.



