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أحمد موسى: مساعد ترامب واللي بيعمله القهوة مصابين بكورونا.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:16 ص
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الشخص الذي يعد القهوة والطعام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصاب بفيروس كورونا .

وتابع  موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن نائب الرئيس الامريكي مصاب بكورونا وقام بعزل نفسه .

وأوضح موسى أن ترامب بات يحيط به الخطر ، والبيت الأبيض لم يعلن أي شئ، مؤكدا أن ترامب يتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

أشار الإعلامي احمد موسى،  إلى ان قنوات الإخوان تحاول الفتنة ولكنهم لن ينجحوا فى ذلك ولو استمروا لـ 100 عام.


وأردف الإعلامي أحمد :"حق ولادنا يجيوا يلاقوا اماكن مجهزة فى إنتظارهم ده حقهم على بلدهم".

وأتم:" حق ولاد مصر اننا نطبطب عليهم ونوفر ليهم كل مايلزم والدول الكبيرة هى التى تقدر ولادها".
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