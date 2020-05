كريم فهمى يشارك جمهوره بمشهد من ونحب تانى ليه.. ومتابعون: انت غيرتك أوفر وتخنق

View this post on Instagram

المفروض لما تقولي مسافره مع طليقك و واحد مش تمام زي وليد ( اسف يا احمد يا جمال 😂) و سامعه بودني بيقولك انه معجب بيكي اقولك طبعا يا حبيبتي اتفضلي ؟ 🤨