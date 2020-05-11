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فن

كريم فهمى يشارك جمهوره بمشهد من ونحب تانى ليه.. ومتابعون: انت غيرتك أوفر وتخنق

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:44 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعرض فى الصورة مشهد من مشاهده فى مسلسل " و نحب تانى ليه" برفقة ياسمين عبد العزيز و الذى يعرض فى شهر رمضان المبارك.

وعلق على الصورة قائلا : " المفروض لما تقولى مسافرة مع طليقك وواحد مش تمام زى وليد ( اسف يا احمد يا جمال) و سامعه بودنى بيقولك أنه معجب بيكي اقولك طبعا يا حبيبتى اتفضلي؟"
تفاعلت ايمان العاصى على الصورة قائله " لازم تبقى واثق فيها اكتر من كده " و قام بالرد عليها قائلا " مش واثق فى اللى. حواليها وخايف عليها و حقى اغير".

وتفاعل احمد جمال معلقا " لا يا حبيبى خد راحتك مانا قبضت اخر دفعه تمام".


وتفاعل كثير من متابعيه و كانت تعليقاتهم كالاتى: " انت غيرتك اوفر وتخنق _ مسلسل تحفة بجد".


يشارك الفنان كريم فهمى الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل " ونحب تانى ليه " الذى يعرض فى السباق الرمضانى الحالى ويشهد الكثير من الأحداث المشوقه والتى أثارت دهشة الجمهور.
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