كريم فهمى يشارك جمهوره بمشهد من ونحب تانى ليه.. ومتابعون: انت غيرتك أوفر وتخنق

نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وعرض فى الصورة مشهد من مشاهده فى مسلسل " و نحب تانى ليه" برفقة ياسمين عبد العزيز و الذى يعرض فى شهر رمضان المبارك.





وعلق على الصورة قائلا : " المفروض لما تقولى مسافرة مع طليقك وواحد مش تمام زى وليد ( اسف يا احمد يا جمال) و سامعه بودنى بيقولك أنه معجب بيكي اقولك طبعا يا حبيبتى اتفضلي؟"

تفاعلت ايمان العاصى على الصورة قائله " لازم تبقى واثق فيها اكتر من كده " و قام بالرد عليها قائلا " مش واثق فى اللى. حواليها وخايف عليها و حقى اغير".





وتفاعل احمد جمال معلقا " لا يا حبيبى خد راحتك مانا قبضت اخر دفعه تمام".









وتفاعل كثير من متابعيه و كانت تعليقاتهم كالاتى: " انت غيرتك اوفر وتخنق _ مسلسل تحفة بجد".









يشارك الفنان كريم فهمى الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل " ونحب تانى ليه " الذى يعرض فى السباق الرمضانى الحالى ويشهد الكثير من الأحداث المشوقه والتى أثارت دهشة الجمهور.