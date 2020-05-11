البيئة: رفع 224881 طن مخلفات صلبة ومتابعة التخلص الأمن من المخلفات الطبية ل1537منشأة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا بشأن متابعة خطة وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 31 مارس وحتى الآن.





وترتكز على 4 محاور رئيسية وهى دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية.





وفيما يتعلق بمحور دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم المرور خلال تلك الفترة على عدد ( 1537 ) منشأه طبية لمتابعه منظومة ادارة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها ويتم المتابعة من خلال اللجان المشكلة بشكل مستمر لتلافى الملاحظات. وذلك بالتعاون مع مدريات الصحة بالمحافظات ومع مديرى المستشفيات الجامعية.





وأكدت فؤاد على التنسيق المستمر مع وزارتى الصحة والسكان و التعليم العالى والبحث العلمى لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية لخفض كمية النفايات المتولدة والتعامل معها بشكل آمن ، كما تم تدريب عدد 68 متدربا من وزارة الصحة بالمحافظات (القاهرة الكبرى – الغربية – الشرقيه – دقهليه – بحيرة – اسكندريه – البحر احمر – قنا – بنى سويف – الاقصر – الاسماعلية – السويس – اسوان – جنوب سيناء)على البرنامج التدريبى لتدريب المدربين على الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية متضمنه تداول النفايات الطبية.





واضافت وزيرة البيئة انه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتعيين مسئولى النفايات الطبية بالمستسفيات الجامعية والعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات وادخالها بياناتها على الموقع الالكترونى الذى اطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والخاص بالمخلفات الطبية.





ومن ناحية أخرى تم التنسيق مع وزارتى السياحة والشباب والرياضة حول كيفية التعامل مع المخلفات الطبية فى المدن الشبابية والفنادق المخصصة للعزل الصحى فقد تم تعميم الاجراءات الواجب اتباعها بتلك المنشآت، بالاضافة الى الإعداد لبعض التدريبات الخاصة لهذه المنشأت حول الأسلوب الامثل لادارة المخلفات الطبية والصلبة استعدادا لفتح الفنادق.













وفيما يخص محور منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، أوضحت الوزيرة أنه تم تكثيف الأعمال للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة، حيث تم المرور على مقالب القطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي وتبين استقرار الأوضاع ووجود عمليات

التغطية.





موضحة أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإرسال إرشادات خاصة لمنظومة النظافة تضم التعامل مع عمال النظافة والمعدات ونظافة الشوارع،





مشيرة إلى تكثيف العمل بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات ( قنا – أسيوط – كفرالشيخ – الغربية ) حيث تم رفع ما يقرب من 224881 طن مخلفات بلدية صلبة والتخلص الأمن منها.





كما قامت وحد الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم وادارة المخلفات خلال تلك الفترة برصد ومتابعة لبعض أحياء المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية بالقاهرة (متمثلة في أحياء المعادي وطره وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج) وذلك للتأكيد على رفع المخلفات أولًا بأول حيث تم رصد عدد 1241 نقطة وتم التعامل معها.





كما تم رصد ومتابعه عدد من احياء محافظة الجيزة حيث يتم العمل في عدد 4 أحياء من خلال فرق الرصد والمتابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات و تم رصد عدد 324 نقطة وتم التعامل معها، بالاضافة الى التنسيق مع المحافظات لإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال القرى التى تم عزلها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للتخلص الامن من المخلفات الصلبه الناتجة عن هذة القرى حيث يتم التعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة منعًا لإنتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات .





وبالنسبة لمحور متابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، أشارت الوزيرة إلى تحقيق نتائج إيجابية بمستوى جودة الهواء ومستوى الضوضاء بمختلف محافظات الجمهورية تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية ،





واوضحت ان تطبيق قرار الحظر المروري للمركبات أدى إلي أنخفاض مستويات الضوضاء لتكون متوافقة مع الحدود المقررة قانونًا في هذه الساعات في معظم المواقع .



