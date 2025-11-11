انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي

تشهد عدد من لجان منطقة الدقي بمحافظة الجيزة إقبالًا من الشباب على المشاركة في اليوم الثاني والأخير من التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، التي تستمر حتى التاسعة مساء اليوم، وسط أجواء من الحماس الوطني والمشاركة الفاعلة.

واصطف الشباب أمام لجان مدارس جمال عبد الناصر والشهيد عامر عبد المقصود ومدرسة بدر الإعدادية بنين ، رافعين الأعلام المصرية، في مشهد يعكس وعي الجيل الجديد وإدراكه لأهمية المشاركة في رسم مستقبل الوطن.

وقال أحد الناخبين الشباب، إنه حرص على الحضور والمشاركة لأن صوت الشباب يصنع الفارق، ومشاركتنا واجب تجاه بلدنا ، فيما عبرت طالبة جامعية عن فخرها بالمشاركة، قائلة: الانتخابات مش مجرد تصويت، دي مشاركة في بناء مستقبلنا .

وأكد شاب آخر من أبناء الدقي، أن الإقبال الكبير من الشباب يعكس حالة من الوعي والرغبة في التغيير، مضيفًا أن العملية الانتخابية تسير في أجواء منظمة ومريحة.

وتجولت فرق الهلال الأحمر في لجان الدقي الانتخابية، لتقديم الخدمة الطبية للناخبين خلال اليوم الثاني من الجولة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتعكف الفرق المنتشرة بالمقار المختلفة على المتابعة الصحية والتدخل عند وقوع آية إصابات طارئة في صفوف الناخبين، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة دون وجود آية تحديات.

وتُجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، من بينها الجيزة، التي تُعد من أكبر المحافظات من حيث عدد الناخبين، إذ يبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق لهم التصويت نحو 6 ملايين و634 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 775 لجنة فرعية داخل 386 مقرًا انتخابيًا، وسط منافسة قوية على 25 مقعدًا بالنظام الفردي و23 مقعدًا بنظام القوائم ضمن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد.