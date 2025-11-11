قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
رئيس مجلس السيادة السوداني: ميليشيا الدعم السريع تستخدم الغذاء سلاحًا لتجويع المواطنين
نجم مانشستر سيتي يحصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي
شوبير يحسم جدل تفاوض الأهلي مع مصطفى محمد
أسامة ربيع في ندوة موسعة بـ الوطنية للصحافة : لا بديل لقناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

 تشهد عدد من لجان منطقة الدقي بمحافظة الجيزة إقبالًا من الشباب على المشاركة في اليوم الثاني والأخير من التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، التي تستمر حتى التاسعة مساء اليوم، وسط أجواء من الحماس الوطني والمشاركة الفاعلة.

واصطف الشباب أمام لجان مدارس جمال عبد الناصر والشهيد عامر عبد المقصود ومدرسة بدر الإعدادية بنين ، رافعين الأعلام المصرية، في مشهد يعكس وعي الجيل الجديد وإدراكه لأهمية المشاركة في رسم مستقبل الوطن.
وقال أحد الناخبين الشباب، إنه حرص على الحضور والمشاركة لأن صوت الشباب يصنع الفارق، ومشاركتنا واجب تجاه بلدنا ، فيما عبرت طالبة جامعية عن فخرها بالمشاركة، قائلة: الانتخابات مش مجرد تصويت، دي مشاركة في بناء مستقبلنا .

وأكد شاب آخر من أبناء الدقي، أن الإقبال الكبير من الشباب يعكس حالة من الوعي والرغبة في التغيير، مضيفًا أن العملية الانتخابية تسير في أجواء منظمة ومريحة.

وتجولت فرق الهلال الأحمر في لجان الدقي الانتخابية، لتقديم الخدمة الطبية للناخبين خلال اليوم الثاني من الجولة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتعكف الفرق المنتشرة بالمقار المختلفة على المتابعة الصحية والتدخل عند وقوع آية إصابات طارئة في صفوف الناخبين، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة دون وجود آية تحديات.

وتُجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، من بينها الجيزة، التي تُعد من أكبر المحافظات من حيث عدد الناخبين، إذ يبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق لهم التصويت نحو 6 ملايين و634 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 775 لجنة فرعية داخل 386 مقرًا انتخابيًا، وسط منافسة قوية على 25 مقعدًا بالنظام الفردي و23 مقعدًا بنظام القوائم ضمن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد.

محافظة الجيزة التصويت مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يدافع عن أفشة: ادعموه بدل ما تهاجموه

بيزيرا

خالد الغندور يدافع عن بيزيرا: مش عارف الوزير ولا عنده مشكلة مع حد

الزمالك

الكاف يخطر الزمالك بموعد مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد