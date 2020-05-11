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توك شو

بسبب كورونا.. تبادل الاتهامات بين الخبراء عن انتشار الفيروس طبيعيا أم بشريًا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:12 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " الآن " فيديو أفادت فيه أن فيروس كورونا المستجد فصل الاحتمالات الحقيقية عن نظريات المؤامرات بين الدول المتقدمة.

فمع تزايد التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، ظهرت مطالب متزايدة لفهم ما حدث بالضبط ، فهناك العديد من الخبراء الذين ألقوا باللوم بشدة على سوء تعامل الحزب الشيوعي الصيني مع المرحلة المبكرة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

 ورد بعض المسؤولين الصينيين على هذه الاتهامات بمزيد من الغضب والحقد، وأظهروا وجهًا للدبلوماسية الصينية التي لم يكن العالم على علم بها.

ولكن المشكلة الأكبر في تبادل هذه الإتهامات هي مصدر هذه الإتهامات، حيث أن الفروق الدقيقة قد أصبحت ضائعة، وأصبحت نظريات المؤامرة البحتة تتداخل مع المعلومات الواقعية والأسئلة الصادقة. 

ففى الحقيقة لا يوجد دليل على وجود مؤامرات على ان الفيروس من صنع الانسان ، فقد أكد العديد من العلماء ان الفيروس قد نشأ بشكل طبيعى.

هناك مقولة تفيد أن الفيروس نشأ داخل مدينة ووهان فى الصين ولكن لا يوجد معلومة مؤكدة حول التفاصيل ، مضيفًا أن الصين بعلمائها خاضوا معارك شجاعة ضد الفيروس .
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