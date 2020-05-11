7 نصائح للحصول على وجه مشرق في صيف رمضان





وأوضحت أنه للحصول على بشرة هادئة وصافية في فصل الصيف وتفادي التأثير السلبي لدرجات الحرارة على الميك أب ينبغي الالتزام بهذه التوصيات:

1- غسل الوجه جيدا وتنظيفه من أية أتربة وعلى وجه الخصوص الدهون المتراكمة في مسام البشرة.

2 - تجفيف وتنشيف البشرة جيدا بعد غسلها، ويفضل الانتظار بعض الدقائق قبل وضع الماكياج.

3- بالنسبة لبرايمر الوجه يجب وضعه قبل المكياج بمدة معقولة من 5 إلى 10 دقائق، حتى يمكن تثبيت الماكياج.

4- استخدام كريم الأساس الخالي من الدهون والزيوت؛ حتى لا يتسبب الحر في إذابة المكياج.

5- يجب تجنب وضع البلاشر الكريمي لأنه يترك لمعان ودهون على البشرة، ويفضل استخدام البلاشر البودر.

6- الابتعاد عن وضع ظلال العيون الدهنى لأنه يؤثر على جمال البشرة.