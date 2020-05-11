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مرأة

7 نصائح للحصول على وجه مشرق في صيف رمضان

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قدمت الميك أب أرتست السعودية نوف الشعلان، 7 نصائح للسيدات للحصول على وجه مشرق خاصة في فصل الصيف، مشيرة إلى أن الحر الشديد وارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف قد يعرض البشرة للإسمرار والبقع، وذوبان الماكياج مما يؤثر على شكل البشرة. 

وأوضحت أنه للحصول على بشرة هادئة وصافية في فصل الصيف وتفادي التأثير السلبي لدرجات الحرارة على الميك أب ينبغي الالتزام بهذه التوصيات:
1- غسل الوجه جيدا وتنظيفه من أية أتربة وعلى وجه الخصوص الدهون المتراكمة في مسام البشرة. 
2 - تجفيف وتنشيف البشرة جيدا بعد غسلها، ويفضل الانتظار بعض الدقائق قبل وضع الماكياج. 
3- بالنسبة لبرايمر الوجه يجب وضعه قبل المكياج بمدة معقولة من 5 إلى 10 دقائق، حتى يمكن تثبيت الماكياج. 
4- استخدام كريم الأساس الخالي من الدهون والزيوت؛ حتى لا يتسبب الحر في إذابة المكياج.
5- يجب تجنب وضع البلاشر الكريمي لأنه يترك لمعان ودهون على البشرة، ويفضل استخدام البلاشر البودر. 
6- الابتعاد عن وضع ظلال العيون الدهنى لأنه يؤثر على جمال البشرة.
7- غسل الوجه جيدا بعد إزالة الميك أب، واستخدام مياه الورد والماسكات الطبيعية.
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