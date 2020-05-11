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بين الناس

رغم تحذيرات رئيس الوزراء.. زحام في شوارع وسط البلد وشلل مروري

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - عمر خالد - ندى حمدى
رصدت عدسة "صدى البلد" اليوم الإثنين إزدحام المواطنين بشوارع وسط البلد، ما تسبب في شلل مروري استمر قرابة الساعة، وذلك في مخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحفاظ على منع إنتشار فيروس كورونا.

وتزاحم المواطنون في مكان واحد بطريقة غبر مبررة ، في مخالفة لتعليمات الوقاية من كورونا.

و كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 9 مساء إلى 6 صباحًا.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء ، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن حظر التجوال مستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وأكد مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.



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