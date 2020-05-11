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رياضة

ليفربول يستقر على بديل لوفرين لتدعيم خط دفاعه

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يبحث نادي ليفربول تدعيم دفاعاته خلال الموسم المقبل من خلال ضم مدافع جديد في الميركاتو، لتعويض الرحيل المتوقع للكرواتي ديان لوفرين.

وأكد صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية أن ليفربول وضع عينه على خيار مفاجئ بعض الشيء في الدوري الإسباني.
 
ويستهدف المدرب يورجن كلوب بالدرجة الأولى ضم مدافع إسبانيول لياندرو كابريرا، ثم يأتي بعد ذلك مدافع دورتموند زاجادوا، ولاعب باريس سان جيرمان الشاب كواسي وأيضا الدولي المغربي زهير فضان نجم ريال بيتيس.

وترى "ليفربول إيكو" أن المدافع الأوروجوياني  كابريرا يمتلك مقومات تجعله أفضل للريدز من لوفرين، ويستطيع ضمان الاستقرار واللعب بالكرة من الخلف.

ويلعب كابريرا مع إسبانيول منذ يناير الماضي، بعد وصوله من خيتافي بشرط جزائي يبلغ 9 مليون يورو، لكنه أبلى بلاءً حسنا طوال هذا الموسم، ليجذب اهتمام ليفربول لضمه.
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