هاكرز أمريكي يخترق قناة مرتضى منصور علي اليوتيوب

اخترق هاكرز أمريكي قناة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على موقع "يوتيوب"، وقاموا ببث فيديو لمؤتمر يعقد في أمريكا من خلال القناة.





وقام الهاكرز بتغير اسم القناة من مرتضى منصور إلى Steve Wozniak Foundation.





ويقوم الهاكرز ببث فيديو على قناة مرتضى منصور حاليًا من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومازالت الفيديوهات القديمة الخاصة برئيس الزمالك متواجدة على القناة.





وتعد قناة مرتضى منصور واحدة من القنوات ذات المشاهدات العالية علي اليوتيوب فى ظل الشعبية التى يتمتع بها رئيس نادي الزمالك عبر السوشيال ميديا واليوتيوب.