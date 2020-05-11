وكيلة تجارة القاهرة: الطلاب الذين لديهم مواد مؤجلة بعذر يمكنهم الاختيار بين الامتحان التقليدي أو البحث

قالت الدكتورة لبني فريد وكيلة كلية التجارة بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن طلاب سنوات النقل الذي لديهم عذر مقبول يمكنهم أن يمتحنوا بالنظام التقليدي، وليس بالنظام المستبدل "رسالة بحثية"، بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة، وذلك وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.



وأَضافت لبنى، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن القرار منح الطلاب الذين بالفعل قدموا عذر عن دخول امتحانات التيرم الثاني من قبل، الاختيار بين عمل بحث أو أداء امتحان تحريري في المقرر يحدد موعده لاحقا بعد فترة تعليق الدراسة.





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وأشارت وكيلة كلية التجارة بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه في الحالة الأولي سترصد للطالب تقدير مقبول أو ناجح للأبحاث، بينما في الخيار الثاني يحتفظ الطالب بكامل درجته.



كان المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 699 بتاريخ 18 أبريل الماضي، قرر إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستبدالها برسائل بحثية أو اختبار إلكتروني، وفقا لما تقرره كل جامعة حسب امكانيتها وظروفها.

