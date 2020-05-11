5 وظائف أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. الطهاة وعمال البناء أبرزهم

رغم تفشي فيروس كورنا في معظم أنحاء العالم وتعليمات منظمة الصحة العالمية بالبقاء في المنزل و الخروج للضرورة فقط، إلا أن هناك بعض الوظائف لا يمكن متابعتها من المنزل أو حتى الاعتذار وطلب إجازة .
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن بعض الوظائف تعرضت لمخاطر شديدة أثناء مواجهة فيروس كورونا بالرغم من التحذيرات التي تطلقها الحكومات ومنظمة الصحة العالمية .
حسب الدراسة التي نشرتها الصحيفة أن بعض الوظائف في المجتمع تكبدت خسائر مهولة بسبب الخروج من المنزل للذهاب إلى عملهم :
-سائقي الشاحنات
-سيارات الأجرة
-عمال الامن
-الممرضين و الأطباء
-الطهاة
أشارت الدراسة إلى أن هؤلاء الأشخاص هم الفئة الأكبر ضمن المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بسبب إضطرارهم الخروج من المنزل لمزاولة أعمالهم .