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منوعات

5 وظائف أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. الطهاة وعمال البناء أبرزهم

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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مريم صليب
رغم تفشي فيروس كورنا في معظم أنحاء العالم وتعليمات منظمة الصحة العالمية بالبقاء في المنزل و الخروج للضرورة فقط، إلا أن هناك بعض الوظائف لا يمكن متابعتها من المنزل أو حتى الاعتذار وطلب إجازة . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن بعض الوظائف تعرضت لمخاطر شديدة أثناء مواجهة فيروس كورونا بالرغم من التحذيرات التي تطلقها الحكومات ومنظمة الصحة العالمية . 

حسب الدراسة التي نشرتها الصحيفة أن بعض الوظائف في المجتمع تكبدت خسائر مهولة بسبب الخروج من المنزل للذهاب إلى عملهم : 
-سائقي الشاحنات
-سيارات الأجرة 
-عمال الامن 
-الممرضين و الأطباء 
-الطهاة  

أشارت الدراسة إلى أن هؤلاء الأشخاص هم الفئة الأكبر ضمن المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بسبب إضطرارهم الخروج من المنزل لمزاولة أعمالهم . 
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