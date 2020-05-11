الصحة العالمية تصدم العالم: معظم السكان معرضون للإصابة بـ كورونا .. ونسبة قليلة لديها أجسام مضادة

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الدراسات المصلية المبكرة أكدت أن نسبة منخفضة من السكان لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يعني أن معظم سكان العالم لا يزالون عرضة لفيروس كورونا.





وأكد أن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع الحكومات لضمان بقاء تدابير الصحة العامة الرئيسية في مكانها للتعامل مع التحدي المتمثل في رفع عمليات الإغلاق.





وأضاف أنه حتى يتوفر اللقاح، فإن حزمة التدابير الشاملة هي مجموعة الأدوات الأكثر فاعلية المتاحة لكبح فيروس كورونا.





و قال أدهانوم أنه كان هناك قدر كبير من النجاح في إبطاء انتشار فيروس كورونا، وإنقاذ الأرواح، لقد جاءت هذه التدابير القوية بتكلفة ونعترف بالتأثير الاجتماعي والاقتصادي الخطير لعمليات الإغلاق، والتي كان لها تأثير ضار على حياة العديد من الناس".





وتابع:" من أجل حماية الأرواح وسبل العيش، فإن رفع عمليات الإغلاق ببطء وثبات أمر أساسي لكلا الاقتصادات المحفزة، مع مراقبة اليقظة للفيروس حتى يمكن تنفيذ تدابير المكافحة بسرعة إذا تم حدوث ارتفاع في الحالات.





وأكد جيبريسوس أنه يجب تحقق المعايير الستة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية من أجل رفع الأغلاق بشكل تدريجي، مشددا على أن رفع الإغلاق أمر معقد وصعب.