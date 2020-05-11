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برلمان

برلمانية: قانون الوقاية من الأمراض المعدية يوسع صلاحيات التعامل مع كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:50 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
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فريدة محمد
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن تلك التعديلات تستهدف إحكام السيطرة على انتشار الفيروس وتوسيع صلاحيات وزارة الصحة في التعامل مع انتشار وباء كورونا.

وأوضحت عطوة في بيان لها، أن هذا المشروع دليل قوي على قدرة مجلس النواب على إخراج أفكار تشريعية قوية توازي قوة تشريعات الحكومة، منوهة بأن تطبيق تلك التشريعات على أرض الواقع ستساهم في منع كافة الممارسات السلبية التي تصدر من قبل الأفراد في تعاملهم مع الأزمة.

ولفتت مايسة عطوة إلى أهمية النص على تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي.
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