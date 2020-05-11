إسعاف دمياط: تجهيز 10 سيارات إسعاف لنقل مصابي كورونا وتدريب 150 سائقا ومسعفا

أعلن الدكتور هيثم المشد، مدير فرع هيئة الإسعاف بدمياط، تجهيز 10 سيارات إسعاف لنقل حالات الإصابة وتدريب أكثر من 150 سائقًا ومسعفًا على كيفية التعامل مع جميع المصابين، بالإضافة إلى تخصيص 40 مسعفًا يتم تغييرهم كل 15 يوما .





لفت المشد إلى أن هيئة الإسعاف اتخذت عدة إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وعند ورود بلاغ عن أى حالات اشتباه، يتم التنسيق الكامل مع إدارة الطب الوقائى لتوجيه سيارة الإسعاف المجهزة والمؤمنة لنقل المصاب إلى المستشفى المخصصة لاستقبال حالات الإصابة.









وأكد أنه يتم تعقيم أفراد الإسعاف والسيارات بشكل جيد حرصًا على سلامة العاملين بمرفق الإسعاف من الإصابة بالفيروس القاتل التى يجتاح البلاد.









وناشد المشد أهالى دمياط بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والاتصال فورا بالإسعاف أو الخط الساخن 105 الموجود بغرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة المختص بتلقى البلاغات.



