بعد خوف وانهيار منة عرفة .. تعرف على فقرة تم حذفها من رامز مجنون رسمى





وقد حذفت فقرة الثعبان من حلقة اليوم والتى استضاف فيها منة عرفة





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ولم تكن هذه المرة الاولى التى حذف من برنامج " رامز مجنون رسمى " فيها احد فقراته حيث تم حذف فقرة الثعبان ايضا من حلقة الفنان طارق حامد.





كما قامت إدارة البرنامج بحذف فقرة الصاعق الكهربائى من حلقة الفنانة فيفى عبده والتى اثارت حالة من الجدل الواسع حيث كانت اعلنت عبر حسابها على انستجرام انها سترفع دعوى قضائية ضد البرنامج ورامز جلال.







يذكر ان منة عرفة اثارت حالة من الجدل اليوم أيضا بعد ان اعلنت خلال البرنامج عن عدم ارتباطها حيث ان من المعروف وجود علاقة بينها وبين على غزلان خاصة بعد اعتراف كل منها للاخر بحبه.