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محافظات

محافظ دمياط: نجحنا فى التصدي للتعديات والمخالفات بنسبة 100٪

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:00 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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زينب الزغبي
أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، عن نجاح جهود الأجهزة بالمحافظة فى التصدى للتعديات والمخالفات بنسبة ١٠٠ ٪ بإجمالى ٢١٩ حالة  تعدِ على أراضى زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف تم إزالتهم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تلقى ١٣ طلب تصالح فى مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بقوة مع هذا الملف وفرض هيبة الدولة.

وأضافت المحافظ إلى أنه تم خلال الحملة المُنفذة اليوم الاثنين تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و تنفيذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و العقيد فادي لوقا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وبحضور قوة أمنية من مديرية أمن دمياط، إزالة حالة تعدِ على أرض أملاك دولة بالزرقا على مساحة  ١١٤ م٢ .

وأشار إلى أنه تم إزالة حالة تعدِ أخرى بقرية الشيخ ضرغام ببحيرة المنزلة تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة ٩ أفدنة فضلا عن إزالة منشأتين ذى خطورة داهمة " آيلتين للسقوط" على مساحة ٢٢٠ متر مربع بدمياط.


وأوضحت أن حملات الإزالة بمختلف نطاق محافظة دمياط تاى في اطار تطبيق القانون والحد من أوجه التعديات المختلفة على أرض المحافظة.
محافظ دمياط: نجحنا فى التصدي للتعديات والمخالفات بنسبة 100٪
محافظ دمياط: نجحنا فى التصدي للتعديات والمخالفات بنسبة 100٪
محافظ دمياط: نجحنا فى التصدي للتعديات والمخالفات بنسبة 100٪
محافظ دمياط: نجحنا فى التصدي للتعديات والمخالفات بنسبة 100٪
محافظ دمياط: نجحنا فى التصدي للتعديات والمخالفات بنسبة 100٪
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