ريا أبي راشد تسترجع ذكريات الماضي بسبب كورونا .. شاهد









وعلقت ريا أبي راشد على الصور قائلة "لو ما كان فيه كورونا، كنا بهيدا الوقت عم نوصل إلى جنوب فرنسا لتغطية فعاليات مهرجان كان السينمائي. بسبب تأجيله، راح افتقد كتير إشيا هالسنة.. الأفلام طبعا والأصدقاء والنجوم ومقابلات والركض من ريد كارپت لعرض خاص لمؤتمر صحفي تنلحق نستمتع بكل لحظة من هالحدث المميز هيدي بعض اللحظات والذكريات من مهرجان كان بالسنين الماضية. بريك زغير وبيرجع قريبًا بإذن الله".⠀









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يشار إلى أن ريا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.









وريا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

شاركت الفنانة ريا أبي راشد جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.