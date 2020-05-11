نوال الزغبي توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وتألقت نوال الزغبي بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها إضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





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وعلقت نوال الزغبي على الصورة قائلة "إفعل كل شيء بقلب طيب ولا تتوقع شيئا في المقابل وان يخيب ظنك أبدا".

وكانت آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.