AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخبار الحوادث.. جريمة قتل في السلام قبل السحور.. إحالة المتهمين بقتل نجل الإعلامية مروة ميمي إلى جنح الطفل

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:46 م
قتيل السلام
قتيل السلام
Advertisements
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمّت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها.

جريمة قبل السحور .. شندى قتل أحمد فى السلام وصرخ: ببيع استروكس حد ليه شوق فى حاجة .. صور
جدد قاضي المعارضات حبس ديلر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل مقاول بمنطقة السلام، بعد أن سدد له طعنة نافذة في القلب وطعنة في الجنب الأيسر وأخرى في الفخذ.

مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي .. إحالة المتهمين لمحكمة جنح الطفل .. والاتهامات قتل خطأ والشروع فى القتل
أثارت قضية مقتل ابن الإعلامية مروة ميمي، الرأى العام فى الفترة الأخيرة برصاصة طائشة من سلاح والد أحد أصدقائه داخل شقته بحى الزمالك.

النائب العام يعقد اجتماعًا بنيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بتقنية conference call
اجتمع النائب العام بالمستشارين رؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بتقنية "الاجتماع المرئي عن بُعد" "conference call".

إجراءات أمنية مشددة بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجول
نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة لتنفيذ قرار حظر التجول على جميع الطرق والمحاور الرئيسية فى البلاد، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.

2 يونيو.. محاكمة 12 شخصا صلوا التراويح على سطح منزل بالقطامية
حددت نيابة القاهرة الجديدة الكلية؛ جلسة ٢ يونيو المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة ١٢ شخصا؛ لقيامهم بالتجمع أعلى سطح منزل في القطامية وأدائهم لصلاة جماعة وذلك مخالفة لقرار  مجلس الوزراء بشأن التجمعات وغلق المساجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاكمات اليوم.. الإعدام لهشام عشماوي و36 آخرين والمؤبد والمشدد لـ146 متهما فى قضية أنصار بيت المقدس.. وحبس إبراهيم سعيد شهر بسبب امتناعه عن سداد نفقة نجله

1 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي

مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي .. إحالة المتهمين لمحكمة جنح الطفل .. والاتهامات قتل خطأ والشروع فى القتل

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

ترشيحاتنا

تعليق غير متوقع من مدرب بيراميدز على ضم أحمد فتحي ..فيديو

بعد الهجوم عليها .. نعمة حسين تستفز السوشيال ميديا بجلسة تصوير مع ضرتها وأولادها

كرة القدم تنتصر على فيروس كورونا.. عودة الحياة للساحرة المستديرة بعد 60 يوما غيابا

تحذير خطير من الصحة السعودية بشأن كورونا

فرض حظر كامل على قريتين بمحافظة المنوفية .. تفاصيل

طلبكم مرفوض.. الأهلي يعرض على بيراميدز 20 مليون جنيه ولاعبين اثنين لضم إيريك تراوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور: الجمبسوت متخنك.. انتقادات حادة لأروى بعد حلقة منة عرفة

بفستان قصير أحمر سيرين عبد النور تثير الجدل .. والجمهور: بتقلدي السندريلا

رغم هروبها من حقيقة ارتباطهما.. 10 صور لـ منة عرفة مع علي غزلان تضعها في مأزق