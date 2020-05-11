أخبار الحوادث.. جريمة قتل في السلام قبل السحور.. إحالة المتهمين بقتل نجل الإعلامية مروة ميمي إلى جنح الطفل

نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمّت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها.





جريمة قبل السحور .. شندى قتل أحمد فى السلام وصرخ: ببيع استروكس حد ليه شوق فى حاجة .. صور

جدد قاضي المعارضات حبس ديلر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل مقاول بمنطقة السلام، بعد أن سدد له طعنة نافذة في القلب وطعنة في الجنب الأيسر وأخرى في الفخذ. للمزيد ..





مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي .. إحالة المتهمين لمحكمة جنح الطفل .. والاتهامات قتل خطأ والشروع فى القتل

أثارت قضية مقتل ابن الإعلامية مروة ميمي، الرأى العام فى الفترة الأخيرة برصاصة طائشة من سلاح والد أحد أصدقائه داخل شقته بحى الزمالك.





النائب العام يعقد اجتماعًا بنيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بتقنية conference call

اجتمع النائب العام بالمستشارين رؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بتقنية "الاجتماع المرئي عن بُعد" "conference call".





إجراءات أمنية مشددة بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجول

نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة لتنفيذ قرار حظر التجول على جميع الطرق والمحاور الرئيسية فى البلاد، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.





2 يونيو.. محاكمة 12 شخصا صلوا التراويح على سطح منزل بالقطامية