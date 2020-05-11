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حوادث

جريمة قبل السحور .. شندى قتل أحمد فى السلام وصرخ: ببيع استروكس حد ليه شوق فى حاجة .. صور

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:28 م
قتيل السلام
قتيل السلام
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رامى المهدي

جدد قاضي المعارضات حبس ديلر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل مقاول بمنطقة السلام، بعد أن سدد له طعنة نافذة في القلب وطعنة في الجنب الأيسر وأخرى في الفخذ.


وقال محمود حسن شقيق المجنى عليه  في تحقيقات النيابة، أنه وقعت مشاجرة بين والدي وبين المتهم محمود شندي، حيث وجه خلالها طعنة في الفخذ أصيب فيها بـ 10 غرز.

وقال شقيق المجنى عليه أن المتهم صرخ فى الأهالى  عقب ارتكاب الجريمة وقال : حد عايز يموت حد ليه شوق في حاجه انا قتلت احمد حسن  وخلصت عليه 


وأوضح، بعدها سمع شقيقي الأكبر صوت صراخ والدي، على الفور هرول مسرعًا اليه ليجده ملقيًا على الأرض غارقًا في دمائه، وأثناء ذلك وجه المتهم طعنة نافذة لشقيقي ولقي حتفه.

 

وتابع شقيق المجنى عليه أن المتهم محمود شندى كان يتعاطى المواد المخدرة أمام باب المسجد بالمنطقة، وأسفل منزل والده وكان شقيقى يطلب من المتهم وأصدقائه الابتعاد عن المسجد والمنطقة عند تعاطى الاستروكس، وفى أحد الأيام ألقت الأجهزة الأمنية على تاجر مخدرات صديق المتهم، فظن أن شقيقى هو من قام بالإبلاغ عنه، فقرر الانتقام منه بقتله وسدد له عدة طعنات فى الصدر والفخذ ولفظ انفاسه الأخيرة.


وتابع أن شقيقه ترك 3 أطفال وزوجة لا يوجد عائل لهم سوى الله، لأنه كان شغال باليومية وعلى  باب الله، مؤكدا أن شقيقه المجنى عليه لم يكن له أى مشاكل مع أهالى المنطقة، وكان محبوبا من الجميع.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إشارة من مستشفى السلام تفيد باستقبال جثة لمقاول يدعى احمد حسن ، وبه 3 طعنات طعنة في القلب وأخرى في الفخذ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن المجنى عليه وقعت مشادة بينه وبين أحد تجار المخدرات بمنطقة السلام، حيث ترصد له المتهم وقام بقتله، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.


جريمة قبل السحور .. شندى قتل أحمد فى السلام وصرخ: ببيع استروكس حد ليه شوق فى حاجة .. صور
جريمة قبل السحور .. شندى قتل أحمد فى السلام وصرخ: ببيع استروكس حد ليه شوق فى حاجة .. صور
جريمة قبل السحور .. شندى قتل أحمد فى السلام وصرخ: ببيع استروكس حد ليه شوق فى حاجة .. صور
جريمة قبل السحور .. شندى قتل أحمد فى السلام وصرخ: ببيع استروكس حد ليه شوق فى حاجة .. صور
جريمة قبل السحور .. شندى قتل أحمد فى السلام وصرخ: ببيع استروكس حد ليه شوق فى حاجة .. صور
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