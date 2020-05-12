مدير مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر يرد على اتهام مواطنة بإهمال حالة والدتها

قال الدكتور أحمد عطا مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، إن كل المواطنين لهم كامل الحق في الحصول على الرعاية الطبية داخل مستشفيات التأمين الصحي .





وعن حالة السيدة تهاني أحمد التي اشتكت ابنتها من عدم تقديم الخدمة الطبية لها- في مداخلة سابقة مع الإعلامي أحمد موسى، قال مدير المستشفى: "المواطنة دخلت المستشفى يوم الإثنين الماضي، في واقعة سحل بميكروباص ، ومحاولة سرقة ، ولديها كسر في مفصل الحوض".





وأضاف أحمد عطا ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: " خلال 48 ساعة ، تم تحضير المواطنة للعمليات لاستبدال مفصل الحوض " مشيرا إلى أن " المفصل الذي تم تركيبه؛ من أعلى الماركات العالمية".





وأوضح مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي : " تم إجراء التحاليل اللازمة والسيدة تهاني مريضة سرطان واجرت عملية منذ 8 أشهر، وهي فوق الـ 70 عاما، وتعامل معها أستاذ جراحة العظام، وأجريت العملية لها، وبالمتابعة؛ تم حجز دم لها قبل العمليات ، وأهل المريضة ساعدوا في توفير الدم لها".



