إيمان سالم: مؤتمر المصريين بالخارج تجسيد عملي لاهتمام الدولة بالمغتربين

أشادت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، بانعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، مؤكدة أن المؤتمر يعكس رؤية الدولة الواضحة في تعزيز روابط الانتماء والهوية الوطنية لدى أبناء مصر بالخارج، وحرص القيادة السياسية على إشراكهم الفعلي في مسارات التنمية وصنع القرار.

وقالت د. إيمان سالم في تصريحات لها، إن مشاركة رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وممثلي الهيئات خلال فعاليات المؤتمر، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المصريين بالخارج يحظون بأولوية في أجندة الدولة، وأن هناك إرادة سياسية صادقة في تحويل هذا التفاعل إلى أدوات تنفيذية وسياسات فعّالة تُراعي مطالبهم وتُحقق تطلعاتهم.

وأضافت أن المؤتمر بات منصة وطنية راسخة للحوار وتبادل الرؤى بين الدولة والجاليات، مشيرة إلى أن الانتظام في عقد هذا الحدث سنويًا يحمل دلالة واضحة على استمرارية التواصل، والحرص على استثمار طاقات العقول المصرية بالخارج وربطها بالمشروعات القومية وخطط الدولة الاستراتيجية.

وأكدت أمينة الاتصال السياسي أن شعار المؤتمر لهذا العام يحمل في طياته رسائل رمزية بالغة الأهمية، فهو يؤكد أن مصر كانت وستظل الحضن الجامع لأبنائها في كل زمان ومكان، وأن هويتها الوطنية تظل الرابط المشترك مهما تباعدت المسافات.