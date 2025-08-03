عبد العاطي من مؤتمر المصريين بالخارج: أيادينا بيضاء.. وسنواصل دعم فلسطين

أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج: “نعمل مع وزارة التعليم العالي على مبادرة جامعتك فى مصر، تستهدف حصول أبناء المصريين بالخارج علي نصيب من النهضة الكبيرة التي تمت فى مجال الجامعات الأهلية والخاصة بتسهيلات ومزايا نسبية”.

وأضاف: “بالنسبة للنطاق العام لعمل وزارة الخارجية فقد قامت الدبلوماسية المصرية بتوجيه من الرئيس السيسي، بجهد مكثف طوال العام من أجل تنفيذ أهداف سياسية الخارجية المصرية التي سيقودها الرئيس وسط مناخ شديد التعقيد”.

وتابع: “نجدد الثقة فى أبناء الوطن بالخارج أمام الحملة الممنهجة التي تشن على مصر ،وتعكس أغراضا مشبوهة ومضللة تستهدف تشتيت الإنتباه وتخفيف الضغوط عن إسرائيل الدولة الوحيدة المسئولة عن الكارثة الإنسانية فى غزة، و لسخرية القدر أن مروجي تلك الإدعاءات لم يجدوا سوى الدولة التي قدمت بالفعل 70% من كافة المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع”.

وعقب: "مصر أياديها بيضاء وهي السند الحقيقي للشعب الفلسطيني الشقيق منذ نكبته وحتي يومنا هذا، والجهود المخلصة لم تتوقف بطبيعة الحال وسوف تستمر مصر لتحقيق أهداف للقضية الفلسطينية، فلا مزايدة على دور مصر التاريخي والمعاصر".

وأختتم بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بتوفير كافة أشكال الرعاية للمصريين بالخارج، ورئيس الوزراء ونائبي رئيسي مجلس الوزراء والوزراء والمسئولين.