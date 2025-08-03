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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري لمدة 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع.. ووزير الري: على إثيوبيا الاعتراف بحقوق مصر في نهر النيل

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الأخيرة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري لمدة 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع
أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن دهشته إزاء الادعاءات الكاذبة حول إغلاق مصر معبر رفح.


وزير الري: على إثيوبيا تغيير استراتيجيتها والاعتراف بحقوق مصر في نهر النيل
أكد  هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن العلاقات مع إثيوبيا متوترة بسبب الإجراءات الأحادية التي ترتبط بسد النهضة .


وزير الري: لو مصر لديها وفرة المياه زي دول أوروبا كلها لزرعنا الصحراء كلها
أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه هناك زيادة تقدر بمليون مواطن سنويا والدولة تعمل على توفير الغذاء لهم .

الوطنية للانتخابات: نزاهة كاملة وشفافية مطلقة لكل مراحل انتخابات الشيوخ
قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة وجّهت كافة إمكانياتها لتوفير تجربة انتخابية آمنة وسلسة للمواطنين المصريين داخل مصر وخارجها، مشددًا على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

أحمد موسى للإخوان في إسرائيل: فين علم فلسطين في مظاهراتكم؟
علق الإعلامي أحمد موسى، على مظاهرات الإخوان في تل أبيب أمام سفارة مصر في إسرائيل .


أحمد موسى: أي إخواني عميل لنتنياهو وإسرائيل
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين في إسرائيل، مجندين، ويشكلون خطرا على أمننا وشعبنا.

أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية تنفذ تعليمات نتنياهو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية هاجمته الأيام الماضية هجوم شرس من خلال هيئة البث الإسرائيلية .

سفير مصر في فرنسا : الاقتراع بانتخابات الشيوخ يسير بسلاسة وتنظيم كامل
قال السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، إن عملية الاقتراع تسير بسلاسة وتنظيم كامل داخل السفارة المصرية بباريس، مع استمرار فتح باب التصويت حتى التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة الفرنسية.

الأمم المتحدة: مصر تبذل جهودا حثيثة فيما يخص غزة ولا يجب التظاهر ضدها
أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن مصر تبذل جهودا حثيثة فيما يخص غزة ولا يجب التظاهر ضدها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

اخبار التوك شو مصر احمد موسى وزير الري غزة قطاع غزة

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