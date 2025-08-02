وزير الري: على إثيوبيا تغيير استراتيجيتها والاعتراف بحقوق مصر في نهر النيل

أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن العلاقات مع إثيوبيا متوترة بسبب الإجراءات الأحادية التي ترتبط بسد النهضة .

وقال هاني سويلم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" على أثيوبيا تغيير استراتيجيتها وتخضع للقانون الدولي وتعترف بحقوق مصر في نهر النيل ".

وتابع هاني سويلم :" مصر دولة لها سيادة ولها قرارها والدولة المصرية دولة مؤسسات".

وأكمل هاني سويلم :" إحنا مش ضد التنمية في إثيوبيا وفي المفاوضات عرضنا إنه لو فيه عجز في الكهرباء داخل إثيوبيا إحنا هنساهم في هذا الامر ".