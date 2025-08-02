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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير مصر في فرنسا : الاقتراع بانتخابات الشيوخ يسير بسلاسة وتنظيم كامل

انتخابات
انتخابات
عبد الخالق صلاح

قال السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، إن عملية الاقتراع تسير بسلاسة وتنظيم كامل داخل السفارة المصرية بباريس، مع استمرار فتح باب التصويت حتى التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة الفرنسية.

وأوضح السفير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة الحياة، أن باب الاقتراع فُتح منذ التاسعة صباح أمس، وحتى التاسعة مساءً، وهو ما يتكرر اليوم أيضا، مشيرًا إلى أن عددًا إضافيًا من المواطنين توافدوا اليوم للإدلاء بأصواتهم.

وأكد «يوسف» أن جميع الإجراءات تمت بسلاسة، بفضل التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، موضحا أن التصويت لا يستغرق أكثر من 10 دقائق، ويبدأ بتقديم الناخب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الذي يحتوي على الرقم القومي.

وأشار سفير مصر لدى فرنسا، إلى أن السفارة تعتمد على التواصل الإلكتروني مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد الدائرة الانتخابية لكل ناخب، ثم يجري تسليمه وثيقتين للتصويت، لضمان مشاركة دقيقة ومنظمة.

تخصيص مكان لذوي الهمم

ولفت إلى أن السفارة خصصت مكانًا خاصًا لذوي الهمم، لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية بسهولة، ما يعكس حرص الدولة على إشراك كل فئات المجتمع في ممارسة حقهم الدستوري.

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