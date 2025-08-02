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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري لمدة 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع

وزير الخارجية
وزير الخارجية
عبد الخالق صلاح

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن دهشته إزاء الادعاءات الكاذبة حول إغلاق مصر معبر رفح.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر فضائية «المحور» مساء السبت: «أنا أبدي دهشة غريبة جدًا حول النوايا الخبيثة والشريرة لمن يريد أن يلبس الحق بالباطل، ويتحدث عن مصر ويكرر الادعاءات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع، ويدعي إغلاق مصر معبر رفح».

ووصف ادعاءات إغلاق مصر المعبر بـ «الكذب»، مشددا أن «المعبر مفتوح من الجانب المصري لمدة 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، ولم ولن يغلق على الإطلاق».

وأوضح أن فهم حقيقة الوضع يتطلب إدراك أن المعبر له جانبان، أحدهما مصري والآخر داخل قطاع غزة، مضيفا: «كلنا نعلم أن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم قام بتدمير الجانب الفلسطيني من المعبر، وهو متواجد على الأرض هناك، ولا يسمح بعبور أي مساعدات، ولا أي شاحنات».

وشدد على عدم قانونية تواجد الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر، وذلك طبقا لاتفاقية المعابر لعام 2005.

وأكد أن «الجهات المشبوهة» التي «تقوم بإلباس الحق بالباطل» وتلقي بالمسئولية على مصر؛ يعكس «نية مبيتة لتشتيت الانتباه وتخفيف الضغوط عن الجانب الإسرائيلي باعتباره سلطة الاحتلال».

الإعلامي يوسف الحسيني الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة معبر رفح

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