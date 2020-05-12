كوريا الجنوبية: 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع إجمالي الحالات إلى 10936

سجلت 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء جراء عدوى جماعية في ملاهي ليلية في حي إيتوان في سول.





ومن بين الـ27 إصابة الجديدة، كانت 22 حالة لانتقال العدوى داخليا مع استمرار تأكيد حالات الإصابة الجديدة المرتبطة بالملاهي الليلية في ايتوان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.





وقالت سلطات الصحة العامة اليوم إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا بلغ 27 حالة حتى منتصف ليلة يوم الأمس مقارنة باليوم السابق ليصل إجمالي الإصابات إلى 10936.





وكانت البلاد قد احتفظت بالمعدل اليومي من الإصابات برقم فردي منذ يوم 29 أبريل الماضي حتى يوم 7 من الشهر الجاري ما عدا يوم 3 مايو(13 إصابة جديدة)، غير أنها تشهد زيادة الإصابات بعد انتشار العدوى إلى أنحاء البلاد متأثرة بالعدوى الجماعية الناجمة عن الملاهي الليلية في حي ايتوان.



