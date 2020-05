حد فيكم بقى يترجمها.. نجيب ساويرس يداعب متابعيه على تويتر

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وجاءت التغريدة كالآتي : let people believe what they want God knows the truth





وعلق نجيب ساويرس قائلا: "حد فيكم بقا يترجمها"





وجاءت التعليقات كالاتي:





دع الناس يعتقدون ما يريدون

ان الله عليم بالحقيقة

ومطلع على السرائر.

فلنخبر الناس الحقيقة ماذا يريدون يعلم الله الحقيقة وهو يرى ما في قلبك

دع الناس يؤمنون بما يريدون، الله يعرف الحقيقه، الله يرى قلبك





يذكر أن نجيب ساويرس كانت احدث تصريحاته حول أسعار النفط حيث توقع المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أن تقفز أسعار النفط خلال الفترة القريبة القادمة بشكل كبير، وأن يتجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار خلال عام ونصف العام المقبلين.





وكان قد قال نجيب ساويرس، إن أفضل مسلسل تلفزيوني يستمتع بمشاهدته خلال شهر رمضان هذا العام، هو "البرنس"، الذي يؤدي بطولته محمد رمضان.