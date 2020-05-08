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أخبار البلد

نجيب ساويرس: الحب الحقيقي بقى نادر

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على تعليق لأحد متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وكتب أحد متابعيه قائلا: "قلة الاهتمام تقتل الحب، بتخلي الواحد يحس أنه ملووووش لازمة في حياة اللي بيحبه".

فيما رد عليه ساويرس قائلًا :"صح بس الحب الحقيقى بقى نادر".


يذكر أن نجيب ساويرس كانت احدث تصريحاته حول أسعار النفط حيث توقع المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أن تقفز أسعار النفط خلال الفترة القريبة القادمة بشكل كبير، وأن يتجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار خلال عام ونصف العام المقبلين.




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