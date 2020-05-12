AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الـ1000 جنيه المزورة بـ 200 سليمة .. ضبط عصابة تزوير العملات الوطنية بالقاهرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:33 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات الوطنية وترويجها.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (شخصان - "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" – مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية من فئتى (المائة – العشرون) جنيه مصرى ، وإتخذا من محال إقامتهما وكرًا لممارسة نشاطهـما الإجرامي في تقليد العملات الوطنية بإستخدام أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية وتحقيق إستفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة مستغلين تلك الفترة لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بنشاط الأسواق التجارية لسهولة ترويج ما يقومان بتقليده من عملات وطنية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن إستهداف وضبط المتهمان بمحل إقامة أحدهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبتفتيش مسكنه عثر على (120 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنية مصرى بقيمة مبلغ "12000 جنيه مصرى" - 261 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرون جنية مصرى بقيمة مبلغ "5220 جنية مصرى" - 175 فرخ ورق تصوير مطبوع "مقلدة ومعدة للتقطيع " لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنية بقيمة مبلغ 70,000 ألف جنيه مصرى - 75 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهى العملة الوطنية فئة العشرون جنيه "مقلدة ومعدة للتقطيع " بقيمة مبلغ 6000 جنيه مصرى – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة كمبيوتر  ملحق بها ماسح ضوئى "سكانر" - الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والطباعة)
  
 بفحص جهاز الحاسب الآلى " المضبوط " تبين أنه  محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة فئتى (المائة – العشرون جنيه مصرى) والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية .

 وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بإستخدام جهاز حاسب الألى المضبوط ، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الإستفادة المادية وإتخاذهما العديد من المحافظات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائهما.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما مكافحة جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية لآثارها الضارة على الإقتصاد القومي للبلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابي يزوّر العملات بـ بورسعيد بحوزته نصف مليون جنيه

حول مسكنه لمطبعة.. عاطل يزور العملات النقدية فى الشرقية

يتزعمهم نجار فى الجيزة.. ضبط عصابة تزوير العملات الأجنبية والمحلية

سقوط عصابة تزوير العملات النقدية بالشروق

ضبط شخصين بالإسكندرية يروجان عملات نقدية مقلدة

بحوزتهما 40 ألف جنيه مزيفة.. ضبط شخصين يروجان عملات نقدية مقلدة

ترشيحاتنا

خطر كبير يظهر من جديد في ووهان.. وإجراء يستهدف 11 مليون نسمة

انتبه إليها.. أعراض مبكرة لفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف موقفه من ضم جناح المقاولون العرب.. وتفاصيل مداخلة مرتضى منصور مع أحمد موسى

حالة الطقس في مصر.. موجة شديدة الحرارة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح

الإنسان أهلاوى بالفطرة.. خالد الغندور يسخر من تصريحات عضو مجلس إدارة الأهلي

هنا يمر الزمن بهدوء.. مسفاة العبريين في سلطنة عمان حكاية 200 عام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تكشف تفاصيل تجربتها المؤلمة بعد إصابتها بـ كورونا أثناء الحمل

للكبار والأطفال.. علاقة فيتامين د بصحة القلب

مبنى منذ 1856 ويضم زنزانتين .. قصة «أصغر سجن في العالم»