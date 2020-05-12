السبت المقبل.. الأعلى للقضاء يعيد العمل بالنقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله الأعصر رئيس محكمة النقض عودة العمل لمحكمة النقض ومحاكم الأستئناف العالي و المحاكم الإبتدائية والمتخصصة إعتبارا من يوم السبت 16 مايو 2020.





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وأمر مجلس القضاء الأعلى بالتشديد على الاستمرار في إتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء.





وكان المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدر قرار رقم 145 لسنة 2020، باستمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.





بالإضافة إلى مباشرة الدوائر الجنائية عملها عند الأسبوع الأول من شهر مايو ۲۰۲۰ على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة [ 6 أيام، وذلك للنظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين طبقًا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم، والنطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة ( قضايا الإعدام والإحالة للمفتي ) وخاصة أن بعض رؤساء الدوائر سوف يكتمل عطاؤهم اعتبارا من شهر يوليو القادم، ومراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي تؤجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعًا لما سوف يظهر من إجراءات طبية بمشيئة الله .