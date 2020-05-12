AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السبت المقبل.. الأعلى للقضاء يعيد العمل بالنقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:45 م
المستشار عبدالله
المستشار عبدالله الأعصر
Advertisements
محمد عبدالله
قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله الأعصر رئيس محكمة النقض عودة العمل لمحكمة النقض ومحاكم الأستئناف العالي والمحاكم الإبتدائية والمتخصصة إعتبارا من يوم السبت 16 مايو 2020.

وأمر مجلس القضاء الأعلى بالتشديد على الاستمرار في إتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء.

وكان المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدر قرار رقم 145 لسنة 2020، باستمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.

بالإضافة إلى مباشرة الدوائر الجنائية عملها عند الأسبوع الأول من شهر مايو ۲۰۲۰ على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة [ 6 أيام، وذلك للنظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين طبقًا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم، والنطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة ( قضايا الإعدام والإحالة للمفتي ) وخاصة أن بعض رؤساء الدوائر سوف يكتمل عطاؤهم اعتبارا من شهر يوليو القادم، ومراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي تؤجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعًا لما سوف يظهر من إجراءات طبية بمشيئة الله .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم العالمي للمرأة.. سالى الصعيدي وفاطمة قنديل نماذج مشرفة فى القضاء المصري

العدل: تأجيل كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم لمدة أسبوعين

عبدالتواب: نادي القضاة يثمن جهود وزير العدل مع رؤساء الهيئات القضائية لتأجيل نظر القضايا أسبوعين

تنفيذا لقرارات الحكومة.. توجيهات جديدة لاستئناف الإسكندرية بشأن تنظيم العمل.. مستندات

خالد القاضي يطلق إصدارا رقميا لكتابه الجديد.. دار القضاء العالي رمز العدالة وقدسية القضاء

وصلت 8 آلاف قضية.. استئناف القاهرة تقرر عودة المحاكم لعملها فى مايو

ترشيحاتنا

لا تستهن بالإجراءات الوقائية.. متعاف من كورونا: الشاي والسجائر تسببا في إصابتي بالفيروس

الحظر الشامل قبل وقوع الكارثة.. سيناريو النواب في العيد لمواجهة كورونا

فضل يبوس فيا.. طفلة مسلسل البرنس تكشف عن رد فعل أحمد زاهر بعد مشهد بكائها

الإنسان أهلاوى بالفطرة.. خالد الغندور يسخر من تصريحات عضو مجلس إدارة الأهلي

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية بدايةًً من الخميس المقبل.. فيديو

لتحصيل الاشتراكات السنوية.. الزمالك يسير على خطى الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تكشف تفاصيل تجربتها المؤلمة بعد إصابتها بـ كورونا أثناء الحمل

للكبار والأطفال.. علاقة فيتامين د بصحة القلب

مبنى منذ 1856 ويضم زنزانتين .. قصة «أصغر سجن في العالم»