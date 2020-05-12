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برلمان

بعد تعليقها.. طلب إحاطة بشأن استعدادات المطارات لاستئناف حركة الطيران

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:14 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أعلن النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقديمه بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران، بشأن استعدادات المطارات المصرية لاستئاف الرحلات الجوية بعد أن تم تعليقها في 19 مارس الماضي، كإجراء احترازي للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

وأكد إدريس في طلبه، على ضرورة جاهزية المطارات بما يتفق مع الإجراءات الاحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي، وضمن أهم تلك الإجراءات توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين لرحلاتهم .

وأعلنت وزارة الطيران المدني، ضوابط واجراءات احترازية داخل المطارات المصرية وعلى متن الطائرات مع بدء عودة السياحة الداخلية وكذا آليات تخفيف التكدس بالمطارات المصريه وبخاصة أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار ، حيث تم اتخاذ عدة ضوابط داخل هذه الأماكن، وذلك بوضع مسافة أمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار، وعلي متن الطائرات وكيفية تعامل الاطقم الطائرة خلال الرحلات.

وأشارت وزارة الطيران، أن قرار الحكومة المصرية بفتح التشغيل بالمنشأت الفندقية بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 25 % من الطاقة الاستيعابية للفنادق تزيد إلى 50% بعد اسبوعين وذلك اعتبارًا من 15 مايو الجاري، سيتم مراعاة الحفاظ على تطهير وتعقيم كافة مناطق العمل والعاملين بانتظام وبشكل مستمر، وكذا وضع إجراءات للتعامل بين الأفراد وطرق تقديم الخدمات بشكل عام، ووضع الإرشادات التوعوية فى كافة أماكن العمل من أجل ضمان السلامة الصحية ومنع انتشار العدوى وفقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
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