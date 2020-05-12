بعد تعليقها.. طلب إحاطة بشأن استعدادات المطارات لاستئناف حركة الطيران

أعلن النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقديمه بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران، بشأن استعدادات المطارات المصرية لاستئاف الرحلات الجوية بعد أن تم تعليقها في 19 مارس الماضي، كإجراء احترازي للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.





وأكد إدريس في طلبه، على ضرورة جاهزية المطارات بما يتفق مع الإجراءات الاحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي، وضمن أهم تلك الإجراءات توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين لرحلاتهم .



