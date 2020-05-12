حياة كريمة.. وصول 571 فيزا تكافل وكرامة إلى مديرية تضامن الأقصر

التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر أعلن محمود فاروق، وكيل وزارة، وصول 571 فيزا تكافل وكرامة إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، حيث سيتم توزيعها على المواطنين.









وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـ الاقصر وأوضح، أن صرف معاش تكافل وكرامة سيتم على مرحلتين، الأولي لعملاء "كرامة" في أيام السبت والأحد الموافقين 16 و17 مايو 2020.









وأضاف المرحلة الثانية لعملاء "تكافل" (ومن لم يصرف بعد من كرامة) بداية من الإثنين الموافق 18 مايو 2020.





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وأِشار "فاروق" إلى إنه تم وقف العمل بداية من يوم الاثنين الموافق ١١ مايو الجارى بنظام الصرف بالحوالات البريدية، وتحويل باقي الصرفيات للعملاء الذين لم يقوموا بالصرف بالحوالات حتي تاريخه إلي نظام الصرف ببطاقات الدعم علي نقاط البيع بمكاتب البريد في أيام الصرف لشهر مايو الجارى.









الجدير بالذكر أن برنامج تكافل وكرامة أطلقـتـه وزارة التضامـن الاجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي .