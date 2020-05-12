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محافظات

حياة كريمة.. وصول 571 فيزا تكافل وكرامة إلى مديرية تضامن الأقصر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:59 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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شمس يونس
أعلن محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر ، وصول 571 فيزا تكافل وكرامة إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، حيث سيتم توزيعها على المواطنين.


وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـالاقصر ، أن صرف معاش تكافل وكرامة سيتم على مرحلتين، الأولي لعملاء "كرامة" في أيام السبت والأحد الموافقين 16 و17 مايو 2020.


وأضاف المرحلة الثانية لعملاء "تكافل" (ومن لم يصرف بعد من كرامة) بداية من الإثنين الموافق 18 مايو 2020.


وأِشار "فاروق" إلى إنه تم وقف العمل بداية من يوم الاثنين الموافق ١١ مايو الجارى بنظام الصرف بالحوالات البريدية، وتحويل باقي الصرفيات للعملاء الذين لم يقوموا بالصرف بالحوالات حتي تاريخه إلي نظام الصرف ببطاقات الدعم علي نقاط البيع بمكاتب البريد في أيام الصرف لشهر مايو الجارى.


الجدير بالذكر أن برنامج تكافل وكرامة أطلقـتـه وزارة التضامـن الاجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.

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