حياة كريمة.. وصول 571 فيزا تكافل وكرامة إلى مديرية تضامن الأقصر

أعلن محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر ، وصول 571 فيزا تكافل وكرامة إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، حيث سيتم توزيعها على المواطنين.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـالاقصر ، أن صرف معاش تكافل وكرامة سيتم على مرحلتين، الأولي لعملاء "كرامة" في أيام السبت والأحد الموافقين 16 و17 مايو 2020.
وأضاف المرحلة الثانية لعملاء "تكافل" (ومن لم يصرف بعد من كرامة) بداية من الإثنين الموافق 18 مايو 2020.
وأِشار "فاروق" إلى إنه تم وقف العمل بداية من يوم الاثنين الموافق ١١ مايو الجارى بنظام الصرف بالحوالات البريدية، وتحويل باقي الصرفيات للعملاء الذين لم يقوموا بالصرف بالحوالات حتي تاريخه إلي نظام الصرف ببطاقات الدعم علي نقاط البيع بمكاتب البريد في أيام الصرف لشهر مايو الجارى.
الجدير بالذكر أن برنامج تكافل وكرامة أطلقـتـه وزارة التضامـن الاجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.