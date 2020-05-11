16439 .. الخط الساخن لفريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعي





يتلقى فريق التدخل السريع المركزى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعايه والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩.





كما يتلقي على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكوميه الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعى لوزارة التضامن الاجتماعى .





وكانت نيفين القباچ وزيرة التضامن الإجتماعى قد وجهت فريق التدخل السريع المركزى لانقاذ شاب في العشرينات بلامأوى وذلك بناء على الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، والتي قد تم رصدها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي " فيس بوك ".





وتوجه أعضاء الفريق لمكان تواجد الشاب وتبين أنه يدعى/ محمد.أ .م ويبلغ من العمر٢٠ عام وهو من مواليد محافظة الجيزة ولا يوجد معه أي اوراق ثبوتية، وقد أصبح بلا مأوى بعد أن استولى أخوته على شقته وهو بالشارع منذ عدة أشهر .





قام الفريق بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد وتم قياس حرارة الشاب وتعقيمه.



