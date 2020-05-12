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مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة طيران تقل 87 مصريا عالقا بإنجلترا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:37 م
رحلة طيران تقل 87
رحلة طيران تقل 87 مصريا عالقا بإنجلترا
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إبراهيم جادالله
استقبل مطار مرسى علم مساء اليوم الثلاثاء، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من العاصمة الإنجليزية لندن، تقل على متنها 87 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إنه فور وصول الرحلة القادمة من لندن والتي تحمل رقم ms778 ، وجه رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من لندن لمرسى علم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة  أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

من جانبه قال أسامة منير، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة النقل إنه تم تجهيز أتوبيسات لنقل العائدين من الخارج الي الفنادق السياحية المخصصة كحجر صحي للعائدين من الخارج، ، واتباعا لتعليمات الحجر الصحي، يتم نقل أعداد صغيره من العائدين بالخارج داخل أتوبيسات كبيرة، مضيفا أن تكون الأوتوبيسات فى انتظار الركاب خارج صالة الوصول فى المطار فور انتهاء رجال الحجر الصحى من أعمالهم وإجراءات الفحص يتم نقلهم على الفور للفنادق المخصصة، وبصحبتهم فريق الحجر الصحى.


مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة طيران تقل 87 مصريا عالقا بإنجلترا
مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة طيران تقل 87 مصريا عالقا بإنجلترا
مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة طيران تقل 87 مصريا عالقا بإنجلترا
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