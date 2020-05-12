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أخبار العالم

وزير للتعاون الإقليمي ورئيس للكنيست.. تعيينات جديدة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:34 م
الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن تم تعيين وزير العلوم والتكنولوجيا السابق، أوفير أكونيس، في منصب وزارة التعاون الإقليمي في الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين يوم الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن كتلة حزب الليكود صوتت لصالح تعيين ياريف لفين، في منصب رئيس الكنيست، بدلا من بيني غانتس، الذي تقدم باستقالته اليوم.

وكان زعيم حزب كاحول لفان، بيني جانتس، قد تقدم باستقالته من رئاسة الكنيست الإسرائيلي.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن الخطوة  تأتي في إطار الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وكاحول - لفان، والذي ينص على تقديم جانتس استقالته قبل 48 ساعة من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وأشار الموقع إلى أن الوزير ياريف لافين، الذي سيتولى رئاسة الكنيست، من المتوقع أن يقدم استقالته من وزارة العلوم والتكنولوجيا، بالتوازي، حتى يمكنه مباشرة مهامه يوم الخميس المقبل، خلال أداء الحكومة اليمين.

وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على  وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، تعيينه سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة الامريكية والأمم المتحدة، وهو المقترح الذي قبله أردان.

وجاء هذا التعيين في إطار الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود وكاحول لفان، بشأن تقاسم المناصب والحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
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