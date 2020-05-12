أشرف داري نجم الوداد المغربي يتلقى عرضا من الزمالك

أعلن أشرف داري نجم خط دفاع الوداد المغربي، عن تلقيه عرضا من الزمالك للانتقال إليه خلال فترة الميركاتو الصيفي بالإضافة للعديد من العروض الأوروبية.









وأكد داري في بث مباشر عبر حسابه على "إنستجرام" توصله لعروض من أندية جالطة سراي التركي و رين الفرنسي و الزمالك.









وكانت تقارير مغربية تحدثت عن وجود مفاوضات بين نادي الزمالك وبين مدافع نادي الوداد المغربي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.









ويضم دفاع الفريق للابيض في الوقت الحالي كلا من محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.









جدير بالذكر أن اللاعب يخوض رحلة علاجية بعد العملية الجراحية التي تعرض لها من أجل العودة للملاعب مرة أخرى.