AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى حى زهراء المعادى يشكون تراكم القمامة بالمنطقة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

استغاثت ماجدة عبده منصور عبد المسيح والمقيمة خلف أحد المناطق السكنية بحى زهراء المعادي محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تواجد مقلب للقمامة والمخلفات التى تتراكم فى المنطقة السكنية، وأشارت القارئة إلى أن المنطقة بها أيضا مجمع للمدارس وهو ما يمثل خطورة على صحة المواطنين والأطفال فى المنطقة.

 

وتقول فى شكواها : هذه القمامة أصبحت تندفع مع المطر الشديد والعواصف على الطرق المحيطة والمجمع السكنى وهو ما يشكل خطورة على ساكنى المنطقة وتسبب فى انتشار الروائح الكريهة كما يعد احد مصادر الأمراض والأوبئة بالمنطقة وانتشار البعوض.

 

 ويمكن التواصل مع القارئة من خلال الرقم التالى 01202416926 

اقرأ أيضا :

 

الأهالى يستغيثون من تحول منطقة الكوم الأخضر بالهرم إلى مقلب للقمامة

 

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صناديق القمامة مطلب سكان شارع المطرية الرئيسي بالقاهرة

شاهد .. سكان العصافرة بالإسكندرية يستغيثون من انتشار القمامة

شارع روض الفرج يتحول لمقلب قمامة

القمامة تتراكم بشوارع مدينة «6 أكتوبر» بالإسكندرية والأهالي يستغيثون

أهالي حدائق القبة يشكون من انتشار القمامة بشارع الدويدار

مواطن يستغيث من تكدس القمامة أمام منزله

ترشيحاتنا

الإغلاق عامين.. مصير الفنادق المخالفة للمعايير الوقائية.. وموعد عودة السياحة في البحر الأحمر

ريمديسيفير.. منح التراخيص لإنتاج وبيع علاج كورونا المحتمل في 127 دولة

أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة .. ابتعد عنها

انهار بالكامل.. تفاصيل 4 ساعات من اشتعال النيران داخل مصنع العبور.. فيديو وصور

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 - 5 - 2020

قصة أم جميل زوجة أبي لهب وإيذاءهما للنبي الكريم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة هونجكى الصينية تكشف عن سيارتها SUV الفاخرة بوضوح.. صور

القطايف.. صنعها طاهٍ ليعمل فى قصر الخليفة وتغنى بها شعراء العرب.. تعرف على تاريخها

بدون أدوية.. 3 مشروبات تقضي على حصوات الكلى