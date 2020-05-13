أهالى حى زهراء المعادى يشكون تراكم القمامة بالمنطقة

استغاثت ماجدة عبده منصور عبد المسيح والمقيمة خلف أحد المناطق السكنية بحى زهراء المعادي محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تواجد مقلب للقمامة والمخلفات التى تتراكم فى المنطقة السكنية، وأشارت القارئة إلى أن المنطقة بها أيضا مجمع للمدارس وهو ما يمثل خطورة على صحة المواطنين والأطفال فى المنطقة.

وتقول فى شكواها : هذه القمامة أصبحت تندفع مع المطر الشديد والعواصف على الطرق المحيطة والمجمع السكنى وهو ما يشكل خطورة على ساكنى المنطقة وتسبب فى انتشار الروائح الكريهة كما يعد احد مصادر الأمراض والأوبئة بالمنطقة وانتشار البعوض.

ويمكن التواصل مع القارئة من خلال الرقم التالى 01202416926

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360