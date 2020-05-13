تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا للقانون

وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضوابط لعدم التلاعب في الأسعار، والتي عادة ما تزداد في أوقات الأزمات.





نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حظرت الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:









-رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.





- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.





- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.





- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.





ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.