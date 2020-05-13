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فن

محمد رمضان يتابع ردود أفعال المصريين حول مسلسل البرنس

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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عمر صبحي
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو لعائلة مصرية، علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" .
وكانت العائلة  تشاهد مسلسل "البرنس بحماس شديد .

وعلق "رمضان" علي الفيديو قائلا: ردود أفعال المصرين أثناء مشاهدة البرنس .

من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 
مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.


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